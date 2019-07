27.07.2019 h 17:36 commenti

Nei giardini di viale Galilei un'area attrezzata per sportivi della terza età

Sono state installate 12 postazioni dove si potranno potenziare i muscoli di gambe e braccia, ma fare anche esercizi per l'equilibrio. In arrivo anche un'app per scaricare il programma degli esercizi

Una nuova area attrezzata nel parco Riversibility. Al giardino degli Ulivi è stato inaugurato Vita senior Park, uno spazio per la ginnastica dedicata agli anziani con dodici postazioni fisse realizzate in lipropilene e acciaio su una superficie di quasi 400 metri quadrati. interamente pavimentata in gomma colata e permeabile. Presto verrà anche realizzata un'app dove sarà possibile scaricare sia sul funzionamento dei singoli attrezzi, sia un percorso personalizzato. "Ogni postazione – ha spiegato l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis – ha in dotazione un barcode da utilizzare per capirne il funzionamento, oltre ovviamente alle istruzioni a lato. L'idea è di coinvolgere un personal trainer che aiuti i fruitori del parco a fare attività fisica in modo corretto. Stiamo lavorando per rendere questo parco sempre più un laboratorio di stili di vita sani". Nello spazio, che si trova fra i due campi da bocce, si potranno fare esercizi per l'equilibrio, per potenziare la muscolatura delle gambe e delle braccia, ma anche per le articolazioni delle mani.

Intanto quella di viale Galilei è la quarta area (all'ex Ippodromo, a Santa Lucia, in viale della Repubblica, viale Montegrappa e a Grignano) per la ginnastica attrezza, in questi giorni è stata aperta anche la busta per quella al playground del Serraglio. "L'area del parco degli Ulivi in particolare - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni -. è dedicata agli adulti e pensata per far vivere ancora di più gli spazi verdi della nostra città e per dare sempre più servizi. E' questa la direzione in cui vogliamo andare, oltre ovviamente a quella di presidiare il territorio mantenendolo vivo."

Nel parco fluviale sono previste altre quattro aree per l'attività fisica che saranno attrezzate con un finanziamento complessivo di 300 mila euro".



