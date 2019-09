04.09.2019 h 13:07 commenti

Nei boschi di Javello scoperta piantagione di marijuana: sequestrati chili di sostanza stupefacente

In manette le due persone che gestivano il vasto giro di spaccio. Trovato dai carabinieri anche un fucile da caccia con 100 cartucce, rubato in provincia di Siena

Una piantagione di marijuana in piena regola è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Iolo nel terreno annesso ad un casolare nella zona di Javello. I militari hanno arrestato due italiani, un 31enne e un 45enne, entrambi con precedenti e messi ai domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice. Complessivamente sono state sequestrate 250 piante e svariati chili di sostanza stupefacente, oltre a tutto l'occorrente per la coltivazione, il confezionamento, la pesatura e la suddivisione delle dosi.La marijuana, secondo gli investigatori, era destinata ai giovani delle province di Prato e Pistoia in concomitanza con il rientro dalle vacanze estive ed il ritorno a scuola. L’indagine è iniziata qualche settimana fa quando i carabinieri di Iolo, scandagliando gli ambienti dei consumatori di stupefacenti, hanno appreso la notizia di un presunto giro di marijuana fai da te coltivata in larga scala.Al termine di una serie di appostamenti, i militari hanno quindi sorpreso i due italiani (uno residente a San Giusto, l'altro a Maliseti) intenti a coltivare una piantagione di canapa indiana in un terreno poco visibile nella vegetazione del bosco di Javello. La piantagione era composta da circa 250 piante in pieno stato vegetativo e pronte per la raccolta, di altezza variabile tra 0,50 e 2 metri nonché da circa sei chili di sostanza che uno dei due giovani stava confezionando.Nel corso dell’operazione, i militari hanno trovato una doppietta, con oltre 100 cartucce, risultata rubata in una casa a Monteroni D’Arbia.La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dello spacciatore che aveva in affitto il terreno e il casolare, ha fatto scoprire altri due chili di marijuana già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato nonché 10 chili di residuati vegetali in attesa di essere lavorati.