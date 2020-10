03.10.2020 h 17:08 commenti

Negozio di estetica non in regola: multa e sequestro di prodotti e attrezzature

Il controllo della polizia municipale ha evidenziato come la titolare non avesse i requisiti professionali obbligatori. Utilizzati prodotti di dubbia provenienza e composizione in quanto privi dell'etichettatura obbligatoria

Multa e sequestro di cosmetici e attrezzature per un negozio di estetica nella zona di via Pistoiese, controllato dagli agenti della Commerciale della polizia municipale. Durante un controllo è emerso che la titolare, una trentacinquenne di origini cinese, operava in assenza del responsabile tecnico e senza i requisiti professionali obbligatori. E' emerso, inoltre, che per le prestazioni estetiche venivano utilizzati anche cosmetici di dubbia provenienza e composizione in quanto privi dell'etichettatura obbligatoria, in conformità alle norme europee. La titolare pertanto è stata sanzionata per una somma di euro 3.000, mentre i cosmetici fuori regola e le attrezzature sono state poste sotto sequestro amministrativo.

