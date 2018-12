22.12.2018 h 09:41 commenti

Negozio del centro nel mirino di un ladro seriale "manolesta": il titolare deve montare un vetro

Il malvivente si affaccia appena dalla porta e arraffa la merce in vetrina per poi scappare. E' successo già tre volte in meno di un mese

Un furto e altri due tentati. Non c’è più pace per il negozio di abbigliamento ‘viale Piave 3 Tailoring” che nell’ultimo mese, in pieno giorno, è finito tre volte nel mirino di un malvivente che apre la porta, arraffa quello che può dalla vetrina e scappa.

“Non ci si salva - il commento amaro di Paolo Ganugi, titolare del negozio assieme al socio Marco Bicchi - questa zona è diventata invivibile. Siamo qui da otto anni e non era mai successo niente, ora è un continuo”. Non è chiaro se a colpire sia sempre e solo la stessa persona. Nei giorni scorsi un furto è stato messo a segno anche in un negozio di calzature della zona: “Il proprietario del negozio ha ritrovato le scarpe e se l’è riprese - racconta Ganugi - le ha tolte dai piedi dell’uomo che le indossava. A noi un mese fa hanno rubato un paio di scarpe da 350 euro, erano esposte in vetrina e il ladro, che poi abbiamo visto nelle immagini delle nostre telecamere di sicurezza, ha allungato la mano senza darci il tempo di accorgerci di quanto stava accadendo. Abbiamo denunciato il fatto ai carabinieri ma non siamo venuti a capo di nulla. Due settimane fa è successo di nuovo. Io ero seduto e ho sentito il campanello della porta, mi sono alzato e ho intravisto il ladro che però, a differenza dell’altra volta, quando,ha allungato la mano si è trovato davanti ad un vetro che abbiamo sistemato per proteggere la merce esposta. Ieri di nuovo, stessa scena. Così non è possibile continuare, mica possiamo chiuderci dentro. Ci auguriamo un incremento dei controlli e una maggiore tutela”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus