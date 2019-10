15.10.2019 h 15:19 commenti

Negozio bersagliato dai ladri, le telecamere immortalano il bandito

E' successo in piena notte in via Alessandria al Soccorso. Dopo il primo furto, avvenuto a settembre, il titolare ha installato un sistema di videosorveglianza

Per la seconda volta in due mesi ha ricevuto "visite sgradite" nel suo negozio in piena notte. Stavolta i ladri non hanno portato via niente perchè l'allarme e l'arrivo della vigilanza privata e della polizia, li ha messi in fuga ma restano i danni alla serranda e a una porta laterale. E' esasperato il trentasettenne cinese titolare di Toscana Filati, negozio al pian terreno di un condominio in via Alessandria. Ha già presentato denuncia alla questura a cui ha fornito anche i video registrati dalle telecamere di sicurezza dove il malvivente in azione è ben visibile seppur con un cappuccio in testa. Vi mostriamo le immagini in esclusiva.

Il commerciante ha deciso di installare il sistema di videosorveglianza a settembre, subito dopo il primo colpo subito, stavolta andato a buon segno.