24.06.2020

Negozi in centro aperti per quattro sere i giovedì di luglio e per due la prima settimana di agosto

La decisione durante l'incontro della cabina di regia sul centro storico a cui erano presenti gli assessori Squittieri e Leoni. In occasione delle aperture straordinarie serali anche via Luigi Muzzi sarà pedonalizzata

Quattro sere di luglio, tutte di giovedì, e due nella prima settimana di agosto, martedì e giovedì. E' questo l'accordo per le aperture serali dei negozi in centro scaturito al termine dell'incontro di questa mattina, 24 giugno, della cabina di regia sul centro storico, coordinata dall'amministrazione comunale a cui hanno partecipato l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri e l'assessore alla mobilità e sicurezza Flora Leoni. Nel corso dell'incontro con i commercianti sono stati definiti i giorni per le aperture serali dei negozi del centro storico per il mese di luglio e la prima settimana di agosto.

Su proposta delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio gli esercizi saranno aperti fino a mezzanotte nei giovedì di 9, 16, 23 e 30 luglio, e martedì e giovedì della prima settimana di agosto.

In occasione delle aperture straordinarie serali anche via Luigi Muzzi sarà interessata dalla pedonalizzazione. Allo studio la possibilità di estendere la pedonalizzazione anche alle altre sera, così come l'adozione di un analogo provvedimento per via Verdi.

"Siamo soddisfatte del modo in cui prosegue il percorso intrapreso, fatto di incontri e confronti - hanno affermato gli assessori Squittieri e Leoni -. L'obiettivo, tappa dopo tappa, rimane quello di valorizzare il commercio e le varie attività del centro storico".