11.07.2020 h 18:05 commenti

Negozi d'abbigliamento in crisi: fatturato in calo del 30% e incubo protesto per i pagamenti

Per chi vende abiti da cerimonia picco di vendite. Le date concordate per il pagamento della merce non possono essere rispettate e i commercianti temono di finire sulla lista nera delle banche

Crisi profonda per i negozi d’abbigliamento, soprattutto per quelli specializzati in cerimonie: fatturati in calo anche del 30% a cui si aggiunge l'impossibilità di rispettare le date per il pagamento delle merci acquistate prima del lockdown, in scadenza in questi giorni.

A marzo, prima dell’emergenza Covid, la maggior parte delle attività avevano concordato il pagamento dei capi primaverili con scadenza a fine giugno, termine che per molti adesso non può più essere rispettato per la mancanza di liquidità dovuta alla chiusura forzata. Il Governo con il decreto liquidità ha posticipato al 31 agosto tutti gli assegni in scadenza fra giugno e luglio che però abbiano una data posteriore al 9 aprile, giorno di uscita del primo Dpcm. Una decisione che non salvaguarda molti commercianti, anche pratesi.

“Abbiamo perso la stagione delle cerimonie - spiega Lisa Salvatore titolare di Posh Vaiano e membro del consiglio direttivo Comitato Commercianti Uniti – gli abiti sono stati acquistati a fine marzo e con i fornitori è stato concordato il pagamento a 90 giorni, prassi consolidata che ovviamente non poteva prevedere l’emergenza sanitaria che ci ha costretti a rimanere chiusi tre mesi. Ora rischiamo il protesto ed è sicuramente un lusso che non ci possiamo permettere, sarebbe la fine delle nostre attività”.

Del resto nonostante la fase 3 le vendite dell’abbigliamento restano al palo: “Molte famiglie hanno difficoltà economiche – spiega Riccardo Cioni titolare Cioni Abbigliamento - e quindi preferiscono non spendere, qualche eccezione viene fatta per i bambini che crescendo hanno bisogno di vestiti. Dobbiamo saldare le fatture ai nostri fornitori, ma gli incassi sono esigui. Tra i miei clienti ho in programma solo tre matrimoni per settembre, gli altri anni la media era di tre al giorno”.

Neanche la previsione dell’inizio dei saldi sembra poter essere d’aiuto. “Eravamo riusciti a ottenere uno slittamento ad agosto – commenta Salvatore - ma purtroppo quest’anno la stagione è stata molto breve. Ci sono anche colleghi che hanno già iniziato a scontare la merce, ma i risultati, oltre alla scorrettezza, non sono esaltanti”.

Ancora più cupe le previsioni per la stagione invernale, che comunque è già stata acquistata. “L’ordine è stato fatto a febbraio – continua Cioni - e quindi avremo il problema di tutti i pagamenti che si accumulano. Oltre ogni speranza la collezione della primavera estate 2021: molte aziende non ce l’hanno neppure proposta”.

Il comitato Commercianti Uniti lunedì manifesterà a Siena proprio per chiedere al Governo di estendere anche ai pagamenti concordati prima del 9 aprile la data del 31 agosto. “Potrebbe essere una piccola boccata d’aria – conclude Salvatore – soprattutto per i negozi di vicinato, ma anche per quelli delle città d’arte completamente orfane di turisti”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus