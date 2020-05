16.05.2020 h 09:53 commenti

Negozi aperti nonostante il divieto, multati due parrucchieri insieme ai loro clienti

Nella zona del Macrolotto zero gli agenti della polizia commerciale hanno sanzionato con 400 euro ciascuno due parrucchieri e tre clienti. Chiuse le attività

Taglio di capelli e shampoo nonostante l’obbligo di chiusura dei parrucchieri. La polizia municipale ha sanzionato due acconciatori di origini orientali sorpresi mentre tagliavano i capelli ad alcuni clienti.

Gli agenti in servizio nel Macrolotto zero hanno notato in via Filzi un negozio dove le tende erano state tirate in modo da impedire la visuale. Gli agenti dell'unità commerciale sono riusciti a farsi aprire con una scusa e all’ interno, oltre al parrucchiere, è stato trovato un cliente, anche lui straniero. L’attività è stata chiusa e entrambi multati con 400 euro per ingiustificato spostamento dalla propria abitazione. I due uomini se non altro indossavano la mascherina.

Stesso procedimento per un acconciatore di via Pistoiese e i sui due clienti. In questo caso il parrucchiere per eludere i controlli utilizzava una porta laterale mentre quella principale era regolarmente chiusa.