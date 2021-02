20.02.2021 h 12:51 commenti

Negli scaffali merce scaduta e infestata dai parassiti: sequestro in un market etnico

Il controllo guidato dai carabinieri forestali è avvenuto in un esercizio di via Bologna. E' emersa anche la sparizione di altri alimenti precedentemente sequestrati e dei quali non si conosce il destino

Circa 200 confezioni di prodotti alimentari sono stati sequestrati durante un controllo interforze in un market nigeriano di via Bologna guidato dai carabinieri forestali. I militari hanno accertato che la merce era stata messa in vendita nonostante fosse in cattivo stato di conservazione, in alcuni casi infestata dalla presenza di parassiti, in altri scaduta o priva delle previste etichettature in lingua italiana. Non solo, a rendere più grave il quadro è stata la scoperta della violazione di sigilli e dispersione di 472 alimenti già oggetto di un precedente sequestro, di cui la proprietaria del market era stata nominata custode giudiziale.

Benché gli accertamenti dei carabinieri forestali portino a ritenere che i beni siano stati distrutti e dispersi, si sta indagando nel timore che tali alimenti possano essere stati posti regolarmente in vendita ad ignari clienti.

Il controllo interforze ha visto partecipare anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dalla Sezione Radiomobile, oltre agli ispettori dell'Asl. Oltre alle denunce penali sono state anche irrogate sanzioni amministrative per 4.000 euro, nonché impartite prescrizioni per sanare le irregolarità riscontrate. Nel punto vendita è risultato impiegato anche un lavoratore a nero.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus