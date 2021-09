15.09.2021 h 15:13 commenti

Negli ospedali dell'Asl Toscana Centro i pazienti Covid sono in maggioranza non vaccinati

La scorsa settimana l'87% di chi è finito in terapia intensiva e il 61% dei ricoveri in area medica erano persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino

Sono soprattutto i non vaccinati a riempire le corsie riservate ai pazienti Covid negli ospedali dell'Asl Toscana Centro. A dirlo è il report settimanale diffuso dall'azienda sanitaria per il periodo dal 6 al 12 settembre. Nei vari ospedali gestiti dall'Asl, compreso quindi il Santo Stefano e il Centro Pegaso di Prato, sono stati ricoverati in totale 274 pazienti Covid, 23 dei quali in terapia intensiva. Di questi ben 20 non avevano fatto nessuna dose di vaccino (pari all'87% del totale), due avevano fatto solo la prima dose (9%) e uno aveva completato il ciclo vaccinale (4%). Venendo ai ricoveri nell'area medica, 251 complessivi, anche qui prevalgono i non vaccinati che sono il 61% del totale. Le persone che hanno ricevuto solo la prima dose sono il 14% mentre il 25% aveva completato il ciclo vaccinale. Percentuali che vanno lette alla luce del fatto che la maggioranza dei cittadini dell'Asl Toscana Centro ha già ricevuto le due dosi di vaccino.

