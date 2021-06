10.06.2021 h 14:47 commenti

Navigare con il wifi, in arrivo 30 hotspot. Il Comune: "Iniziativa importante per dare più servizi ai cittadini"

A Prato il numero degli hotspot raddoppia salendo a 64. Già scelta la collocazione dei primi 15 accessi, per gli altri è questione di giorni. Sono 700 i Comuni che hanno aderito a "Piazza Wifi Italia"

Sono trenta i nuovi hotspot che presto saranno disponibili a Prato per navigare con il wifi. Un numero che praticamente raddoppia i punti di accesso che, con il nuovo ampliamento, diventeranno 64. Una opportunità per i cittadini che possono connettersi gratuitamente alla rete che fa parte del progetto “Piazza Wifi Italia” diffuso un po' ovunque sul territorio nazionale. Prato fa parte di un elenco di 700 Comuni che hanno deciso di aderire all'iniziativa che il ministero dello Sviluppo economico ha messo in piedi attraverso le società Infratel Italia.

“L'accesso alla rete wifi negli spazi pubblici – il commento dell'assessore all'Innovazione, Benedetta Squittieri – è molto importante. Per noi significa dare maggiori servizi ai cittadini in strade, piazze, parchi e edifici pubblici”.

I nuovi hotspot saranno installati a breve; la collocazione dei primi 15 è stata già stabilita mentre per l'altra metà è questione di giorni.



