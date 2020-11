26.11.2020 h 15:41 commenti

Nato in Italia ma non ha diritto alla cittadinanza. "Aiutatemi a vivere una vita nornale"

Osama è uno studente del Marconi, si sente italiano e qui vuole vivere nella legalità ma la sua pratica è stata respinta perché manca un requisito a causa di un intoppo burocratico. Intanto fa il volontario per Stremao

Di italiano, e anche di pratese, Osama Konstantinova ha tutto compresa l’inflessione, ma gli manca la cittadinanza nonostante sia nato a Prato e frequenti il Marconi, indirizzo in grafica pubblicitaria.

Da qualche mese ha compiuto i 18 anni e così ha chiesto di diventare anche sulla carta cittadino italiano, ma l’iter burocratico ha stoppato il suo sogno visto che fra i requisiti richiesti c’è anche quello di aver il permesso di soggiorno rinnovato. “Mia madre – spiega Osama – ha interrotto il rinnovo qualche anno fa quando sono stato operato al cuore all’ospedale Mayer e sono subentrati una serie di grossi problemi nella nostra vita, una mancanza che ora crea problemi perché per me la cittadinanza è importante: finito di studiare voglio andare a lavorare e i documenti sono importanti. Non voglio vivere una vita al margine”

A segnalare il caso di Osama a Notizie di Prato è stato Mauro De Angelis presidente dell’associazione Stremao che ha conosciuto Osama nella doppia veste di utente e volontario dell’associazione. “Abbiamo aiutato la sua famiglia in un momento di difficoltà e poi lui è venuto ad aiutare noi nella gestione dei nostri servizi. Un ragazzo speciale che ha vissuto momenti difficili”

Osama frequenta la terza superiore e finalmente ha trovato la sua strada: “Mi ero iscritto a ragioneria ma non era la scuola per me , così ho trovato un indirizzo che mi piace al Marconi e frequento molto volentieri soprattutto nella prospettiva di poter trovare un lavoro e avere una vita dignitosa”

Osama vive con la famiglia e ha altri due fratelli. “Il mio percorso legale è importante anche per loro visto che la strada sarebbe già spianata. Proprio non riesco a capire perché alla fine ci si debba sempre scontrare contro il muro della burocrazia. Io mi sento italiano a tutti gli effetti, chi mi sente parlare al telefono dà per scontato che io sia pratese. Del resto non parlo neppure la lingua dei miei genitori, l’unica che conosco è quella italiana, insieme all’inglese che ho imparato a scuola, come tutti i miei coetanei”.

La domanda, come da prassi è stata presentata agli uffici dell'anagrafe di Prato nei giorni scorsi e proprio l'assessore alle politiche idell'immigrazione Simone Mangani ha verificato lo stato della prassi, che effettivamente manca di alcuni requisiti fondamentali. Per questo un'assistente sociale si occuperà del problema per trovare una soluzione.





