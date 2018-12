30.11.2018 h 16:47 commenti

Natalogie 2018, un ricco programma di iniziative natalizie nel centro e nelle periferie

Gli eventi messi a punto dal Comune grazie alla collaborazione con 15 soggetti tra comitati, associazioni e privati

Un cartellone ricco di eventi e di iniziative per accompagnare i pratesi durante il periodo delle festività natazie. Il programma è stato presnetato dall'assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive Daniela Toccafondi che ha illustrato le Natalogie 2018, le iniziative e gli eventi in programma sia in centro storico sia nelle periferie.

"Ci tengo per prima cosa a ringraziare tutte le realtà, associazioni di categoria, comitati cittadini, associazioni culturali e non solo che hanno lavorato insieme all'amministrazione per abbellire il nostro centro storico e le periferie nel periodo natalizio e dar vita a veri e propri momenti di aggregazione per la cittadinanza" ha affermato l'assessore Daniela Toccafondi.

Molte le iniziative in programma nelle prossime settimane che partono da domani, sabato 1 dicembre, con il concerto di Natale "Prato s'illumina" del gruppo Osmanngold in piazza del Comune alle 17 e con il primo giorno di "eatPrato winter", la manifestazione realizzata per offrire 4 fine settimana di arte e gusto e che porterà in città nei giorni 13 e 14 dicembre dieci giornalisti enogastronomici pronti a raccontare il bello e il buono di Prato ( LEGGI ).

Anche quest'anno tornerà il trenino lillipupuziano che porterà i bambini in giro per il centro storico dall' 8 al 24 dicembre nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, oltre ad una piccola giostra che sarà installata in piazza Duomo. Dall'8 dicembre ci sarà anche la casa di babbo Natale in piazza Ciardi realizzata dall'Associazione "Quelli di Piazza Ciardi".

"Ben 15 soggetti tra comitati, associazioni e molti altri hanno partecipato al bando indetto dal Comune per ricevere finanziamenti per realizzare diverse iniziative che riguarderanno anche le periferie con una particolare attenzione alle illuminazioni - ha affermato l'assessore - e saranno davvero tante le occasioni tra eventi musicali, teatrali, degustazioni, vistite guidate nel centro storico e molto altro che saranno offerte ai cittadini e che di volta in volta saranno comunicate".

Gli appuntamenti di questa prima settimana sono:

- SABATO 1 DICEMBRE

"Prato s'illumina" concerto dell’orchestra OsmannGold ore 17:00 Piazza del Comune un concerto in cui accanto ai grandi classici dello swing si potranno ascoltare intramontabili brani natalizi rivisitati in chiave jazz.

eatPRATO winter - sweetPRATO taste

Presentazione e degustazione del dolce lievitato artigianale "Panfrutto" a cura di Pasticceria Ciolini. Ore 17. Shop Atipico Via Bettino Ricasoli, 13. Degustazioni gratuite, ingresso libero.

- DOMENICA 2 DICEMBRE

eatPRATO winter – sweetPRATO BREAKFAST

ore 10.30 Museo di Palazzo Pretorio, Piazza del Comune, 2 Prato

Edizione tutta natalizia di “Colazione ad arte” presso il Museo di Palazzo Pretorio con un’elegante colazione organizzata in collaborazione con il Caffè delle Logge e un dolce show coking del maestro pasticcere pratese Massimo Peruzzi dedicato al suo panettone al cioccolato e degustazione. A seguire tour del museo a tema Natale e Natività.

Evento a pagamento € 10,00, prenotazione consigliata al numero 0574 19349961 o direttamente presso la biglietteria del museo, costo aggiuntivo prevendita 1,50 €.

“MERCATALE VIVA”, Giardini di Piazza Mercatale dalle 9 alle 19. Mercatino del riuso, scambio, oggettistica e creazioni manuali.

“PRATO ANTIQUARIA”, Piazza delle Carceri dalle 9 alle 19. Mostra mercato di antiquariato, piccola mobilia d’epoca, collezionismo, artigianato artistico, vintage moda.

-MARTEDI’ 4 DICEMBRE

“ANTIQUARIATO E NON SOLO”, area pedonalizzata di Piazza Mercatale dalle 09.00 alle 19.00 Mercatino di oggetti del passato, collezionismo, fiori e piante, articoli decorativi manuali.

-MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE

BANCARELLE IN SANTA TRINITA, Via Santa Trinita dalle 09.00 alle 19.00. Mercatino di collezionismo, opere dell’ingegno, oggettistica, libri

PRESENTAZIONE LIBRO “PICCOLE STORIE DI PRATO” di Carlo Enrico Vannucchi, versione in inglese, Palazzo Comunale, Salone del Consiglio, ore 18.

-GIOVEDI’ 6 DICEMBRE

“NATALE ANTIQUA”, A CURA DELL’Associazione Mesotonica, presso lo spazio in Via Luigi Muzzi 36 , ore 21. Spettacolo “La teoria dell’Involuzione” a cura di Poesia alle Corde.

“CONTEMPORARTFESTIVAL”, a cura dell’Associazione Contempoartensemble, presso la Limonaia ex convento Cappuccini. Concerto in acustica “Kirchner vs Brahms”.

MERCATINO DI SAN NICOLA, a cura del Consorzio Santa Trinita, Piazza San Nicolò. Mostra mercato di articoli e oggettistica a tema natalizio.

“FRA LE ARTI E LA LUCE”, a cura dell’’Associazione Cieliaperti, presso gli spazi dell’associazione in via Roma 186, dalle 17.30 alle 19. Laboratori di Natale per ragazzi.

-VENERDI’ 7 DICEMBRE

“LA LUCE DELLA CULTURA”, a cura dell’Associazione Cieliaperti. Ore 16:00: passeggiata e visita guidata alla Biblioteca Roncioniana (su prenotazione 0574 607226 ). Iniziativa riservata ai ragazzi dai 13 ai 17 anni. Ore 18.00: Marcia della Luce con musica cantata, ritrovo Via Marengo 51.