23.12.2022 h 09:38 commenti

Natale al ristorante, verso il sold out sia il cenone che il pranzo. Confcommercio: "Segnale molto positivo"

Tantissime le prenotazioni, complice anche il prezzo pressoché invariato rispetto allo scorso anno nonostante i rincari delle materie prime e dei costi in generale. Festa nel segno della tradizione con menù tipici delle feste ma anche con qualche innovazione

In tanti a pranzo o a cena al ristorante a Natale. Insieme alla festa si avvicina anche il sold out per i ristoratori pratesi. A dirlo è Confcommercio dopo un veloce sondaggio tra gli associati.

Un quadro testimoniato dagli stessi ristoratori alle prese con gli ultimi ordinativi e preparativi per rendere non solo il menù natalizio ma anche l'atmosfera che già da settimane è comunque contraddistinta dai colori delle feste. Ovunque menù della tradizione con qualche tocco innovativo in alcuni menù. I prezzi? Contenuti e in linea a quelli dello scorso anno nonostante i rincari delle materie prime e dei costi in generale. I segnali sono certamente molto positivi. “Il notevole aumento di prenotazioni per passare Natale al ristorante – il commento del direttore di Confcommercio Prato e Pistoia, Tiziano Tempestini – testimonia un trend inequivocabile: c'è grande voglia di ripristinare uno spirito di convivialità diffusa dopo le restrizioni patite durante la pandemia. I ristoratori hanno fatto la loro parte, perché riuscire a contenere i costi era una missione tutt’altro che agile. È un mix che pone basi solide per la ripartenza effettiva di un segmento oggettivamente martoriato negli ultimi anni”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus