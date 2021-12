06.12.2021 h 14:42 commenti

Natale a Prato: tutti gli appuntamenti dall'Immacolata a dopo Befana, previsti nel centro storico

Le iniziative promosse dalle associazioni di categoria insieme ai comitati cittadini spaziano dall'arte, al divertimento. Si inizia mercoledì con la casa di babbo Natale in piazza Ciardi

Un'unica vetrina, Natale a Prato 2021, per gli appuntamenti dedicati al Natale che animeranno il centro storico dall' 8 dicembre al 9 gennaio. L'amministrazione comunale che ha contribuito con 40mila euro, in collaborazione con le associazione dei commercianti degli artigiani e i comitati cittadini del centro ha realizzato un programma di eventi contraddistinti da un unico logo, e soprattutto promossi nella pagina facebook Natale a Prato 2021, e sul quella instragram Noicheilcentro.

"L'idea - ha sottolineato l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri - è stata quella di promuovere tutti gli eventi insieme, in un'unica comunicazione coinvolgendo i diretti interessati, dai commercianti ai comitati cittadini". Il primo appuntamento è per mercoledì 8 dicembre in piazza Ciardi con l'inaugurazione della casa di babbo Natale, a cura del Comitato quelli di piazza Ciardi, sabato11 dicembre secondo appuntamento con "Una piazza da sorseggiare", a cura di Artemia, visita guidata a piazza del comune sorseggiando una bevanda calda.

Il condominio Lippi, ha invece deciso di continuare l'iniziativa "una spesa sospesa" per le famiglie bisognose del centro. I commercianti di via Santa Trinta, invece daranno spazio all'arte mettendo a disposizione degli artisti la via, è prevista anche una visita guidata a tutto il percorso artistico. Farearte insieme al Consorzio di via Pomeria ha pensato a un programma che prevede tre visite guidate al Cassero, la piantumazione di un olivo e gli addobbi natalizi. Illuminazione anche in via Pugliesi con immagini a tema proiettate sulla via. Alberi di natale invece per via Guasti a cura dei commercianti.

"Nel sito - spiega Matteo Marianeschi di Confcommercio capofila del progetto - si trovano via via tutte le informazione relative agli eventi, ma anche quelle delle altre attività pianificate, come ad esempio quelli del Festival Zipoli , sarà possibile anche consultare la mappa dei parcheggi".

Al progetto partecipano anche Confartigiano, Cna, Confesercenti.