Nascosto in un armadio il "tesoro" dello spacciatore: la polizia trova quasi 11mila euro in contanti

Il pusher è stato arrestato a Galciana mentre stava spacciando cinque dosi di cocaina. Il grosso dei soldi era nella sua casa di Agliana

E' stato trovato con quasi undicimila euro in contanti, tra quelli che aveva con sé e quelli nascosti a casa, lo spacciatore marocchino arrestato ieri pomeriggio, 20 settembre, dalla polizia a Galciana. L'uomo è un 34enne domiciliato ad Agliana e già con precedenti. I poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuti poco prima delle 17.30 tra via Costa e via Matteo degli Organi, dove era stata segnalata una possibile attività di spaccio. Il marocchino è stato bloccato e trovato con 5 dosi di cocaina, per quasi 4 grammi di sostanza stupefacente, e poco meno di 400 euro in contanti. Il grosso dei soldi, però, era nascosto nella sua casa di Agliana, dove la perquisizione ha permesso di trovare 10.550 euro in contanti, nascosti in un armadio. Il denaro è stato sequestrato.

Mentre era con gli agenti, il telefono cellulare del pusher ha ricevuto numerose chiamate da parte di "clienti" che chiedevano di incontrarlo per acquistare la droga. Alcuni di questi sono stati rintracciati dai poliziotti e hanno ammesso di rifornirsi con regolarità dal marocchino.