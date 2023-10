31.10.2023 h 13:44 commenti

Nascosto dietro una siepe forza l'ingresso di un negozio ma i poliziotti lo vedono e lo arrestano

Nei guai un pregiudicato di 36 anni. E' successo nella tarda serata di ieri in viale Vittorio Veneto. Alla Volante non è passata inosservata la presenza dell'uomo

Convinto di essere riparato da una siepe e dunque di non essere visto, ha forzato l'ingresso di un negozio per rubare ma è stato notato dalla polizia che lo ha fermato e arrestato in flagranza per tentato furto. Protagonista un marocchino di 36 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. E' successo verso le 23 di lunedì 30 ottobre in viale Vittorio Veneto. Sul posto è stato fatto arrivare il proprietario del negozio che ha verificato solo danni dovuti all'effrazione.



Edizioni locali collegate: Prato

