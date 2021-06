17.06.2021 h 12:42 commenti

Nascondono in casa marijuana e shaboo: in manette coppia di fidanzati

I carabinieri tenevano da tempo di due sotto controllo e ieri sera hanno fatto irruzione nella loro casa a Chiesanuova. La sostanza stupefacente era pronta per essere spacciata

Ancora un maxisequestro di stupefacente all'interno della comunità cinese. Stavolta sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo, nella tarda serata di ieri 16 giugno, a far scattare le manette ai polsi di una giovane coppia di fidanzati cinesi, entrambi clandestini e domiciliati con altri connazionali in un appartamento a Chiesanuova. All’interno della casa i militari hanno trovato e sequestrato circa 1,350 chilogrammi di marijuana ed oltre 50 grammi di shaboo, pronte per lo spaccio.

La coppia era tenuta sotto osservazione da alcuni giorni, dopo essere stata notata nella zona di via Pistoiese mentre effettuava incontri sospetti con alcuni connazionali. Quindi nella serata di ieri, dopo un lungo pedinamento, è stata finalmente individuata l’abitazione in cui i due fidanzati abitano. I due sono stati bloccati e dalal perquisizione è emersa la sostanza stupefacente che la coppia custodiva nella camera da letto. All’interno della stanza è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti.

Entrambi i fermati sono risultati clandestini ed incensurati. L'uomo che compirà 33 anni proprio domani è stato portato nel carcere di Prato, mentre la fidanzata 38enne è stata portata a Sollicciano.