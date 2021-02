06.02.2021 h 11:52 commenti

Nascondono in casa 13 dosi di cocaina, nei guai coppia di giovani genitori

I due, entrambi 23enni, hanno un bambino di pochi mesi: i carabinieri hanno perquisito la loro abitazione a La Querce. Sempre i militari hanno arrestato un pusher sorpreso a spacciare in strada e ne hanno denunciato un altro appena maggiorenne

Nascondevano in casa 13 dosi di cocaina. Per questo motivo una coppia albanese residente a Prato, entrambi 23enni e genitori di un bambino di pochi mesi, è stata denunciata dai carabinieri che la sera di giovedì 4 febbraio hanno perquisiti l' abitazione a La Querce dove i due abitano. L’attività dei militari è partita dopo un normale controllo su strada durante il quale ai carabinieri non erano sfuggiti i comportamenti sospetti dell’uomo.

Il giorno precedente, invece, è stato arrestato, sempre dai carabinieri, un marocchino residente a Montemurlo, di 49 anni, che nel primo pomeriggio era stato sorpreso a spacciare in via Roma una dose di cocaina ad un assuntore pratese originario della provincia di Salerno. Dopo il fermo dello spacciatore i militari della Tenenza di Montemurlo e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Prato hanno perquisito sia l’autovettura sia l'abitazione dell'uomo e hanno trovato altri 11 involucri contenenti la medesima sostanza stupefacente, Sequestrata anche una somma di oltre 3.000 euro ritenuta essere il provento dell’illecita attività.

Infine i militari della Stazione di Prato, hanno denunciato un diciottenne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, da pochissimo maggiorenne, nascondeva le dosi di cocaina all’interno delle mutande.