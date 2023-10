16.10.2023 h 18:31 commenti

Nascondevano in auto gioielli e orologi di provenienza sospetta

Appello della questura a chi ha subito di recente un furto e riconosce come propri gli oggetti trovati nel mezzo fermato stanotte in via del Campaccio

Gioielli e argenteria varia nascosta in auto. E' quanto scoperto stanotte, 16 ottobre, dagli agenti delle volanti su un mezzo fermato in via del Campaccio. A bordo c'erano tre cittadini di nazionalità albanese, tutti irregolari sul territorio nazionale, di età compresa tra i 30 ed i 36 anni, con pregiudizi per reati contro il patrimonio, di fatto tutti residenti a Prato, uno dei quali con a carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Prato. In particolare tra i preziosi ritrovati ci sono un orologio da donna marca Tag Heur modello Carrera Automatic in acciaio con quadrante blu dal valore stimabile di alcune migliaia di euro; un orologio marca Emporio Armani, con cinturino in pelle marrone e quadrante bianco dal valore stimabile di alcune centinaia di euro; due ciondoli in metallo di colore oro giallo raffigurante un animale di fantasia; un bracciale di colore argento da donna. I tre albanesi non hanno saputo dare giustificazioni sulla provenienza di questi oggetti. Non avendo certezza sulla loro provenienza furtiva non è possibile procedere con la denuncia per ricettazione. Sono stati fatti approfondimenti da cui è emerso che l'auto era intestata a un prestanome. E' stata quindi sequestrata a fini della confisca. "Allo stato – spiega la questura in una nota - sono in corso ulteriori accertamenti per ascrivere alle persone identificate, in particolare all’autista, eventuali rilievi di natura penale in merito a quanto scoperto".

Chi riconoscesse come propri i gioielli descritti, può contattare, attraverso il centralino della Questura (0574.5555) l’Ufficio Reperti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus