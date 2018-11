15.11.2018 h 11:29 commenti

Nascondevano cocaina nelle loro case: in manette due spacciatori

Doppia operazione della Squadra Mobile che ha portato anche al sequestro di quasi 24 grammi di sostanza stupefacente

Due spacciatori marocchini sono stati arrestati dai poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile, in due distinte operazioni che hanno portato al sequestro di quasi 24 grammi di cocaina.

Il primo a finire in manette è stato, ieri mattina 14 novembre, un 31enne, irregolare in Italia. Il giovane era tenuto da tempo sotto controllo dagli agenti che ieri hanno eseguito una perquisizione, disposta dalla Procura, nell'abitazione di via Baldanzi dove il 31enne vive. Il controllo ha portato a scoprire 18,50 grammi di sostanza stupefacente oltre ad una bilancina e a 420 euro.

Nel pomeriggio, verso le 17, il secondo arresto, stavolta in via Zarini dove una pattuglia in borghese ha notato in strada un 31enne marocchino che doveva essere agli arresti domiciliari. Lo straniero è scappato ma i poliziotti si sono recati nella sua abitazione e perquisendola hanno trovato 5,28 grammi di cocaina oltre a 1.020 euro in contanti. Quando il 31enne è rincasato, è stato quindi arrestato sia per lo spaccio sia per l'evasione.