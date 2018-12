10.12.2018 h 13:23 commenti

Nascondeva tra i rifiuti oltre quattro etti di cocaina, smascherato dal fiuto di Devil

Il cane antidroga della Municipale ha partecipato all'operazione della Squadra Mobile che ha portato all'arresto di un 41enne incensurato. Sequestrati anche 5.800 euro in contanti trovati a casa dell'uomo

Aveva nascosto più di quattro etti di cocaina all'esterno della sua abitazione, occultandola tra alcuni sacchi di rifiuti. Ma non aveva fatto i conti con il fiuto del cane Devil, in forza all'unità cinofila della polizia municipale. Un albanese di 41 anni è stato così arrestato, lo scorso venerdì 7 dicembre, durante un'operazione dei poliziotti dell'Antidroga della Mobile che, per l'occasione, hanno chiesto l'ausilio del cane in forza alla Municipale.

Il blitz è scattato verso le 15.30 nella zona dell'ex Pratilia, dove l'albanese abita. L'uomo, regolare in Italia e incensurato, era tenuto d'occhio da tempo, in quanto sospettato di gestire un giro di spaccio. I poliziotti si sono quindi appostati all'esterno della sua casa e dopo aver raccolto tutte le informazioni del caso sono entrati in azione. Sequestrati anche 5.800 euro in contanti che l'albanese aveva in casa e sono ritenuti essere provento dell'attività di spaccio. Complessivamente la cocaina recuperata ammonta a quasi 435 grammi.

Nell'occasione un 23enne connazionale dello spacciatore è stato segnalato in Prefettura dopo essere stato trovato con quasi 14 grammi di marijuana detenuti per uso personale.