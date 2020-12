30.12.2020 h 12:50 commenti

Nasconde una tonnellata di botti illegali nel garage del condominio: arrestato dalla polizia municipale

Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri in uno stabile in via Guerra. I botti venivano venduti su internet. Indagini in corso per risalire sia alla provenienza che agli acquirenti

Aveva trasformato il garage di casa in un deposito stipato di botti che vendeva su internet. Una vera e propria polveriera nascosta in un condominio in via Guerra, scoperta dalla polizia municipale che ha arrestato un cinese. L'uomo, cinese di 40 anni, è accusato di detenzione di materiale esplosivo. Il blitz è stato compiuto nel pomeriggio di ieri, martedì 29 dicembre. Gli agenti hanno sequestrato più di una tonnellata di botti di vario tipo, tutti illegali e destinati al mercato nero. Il materiale era diviso in 67 scatole di cartone, ognuna del peso compreso tra 15 e 20 chili.Contenuto, e dunque particolarmente invitante, il prezzo di vendita. Il garage è stato posto sotto sequestro mentre sui botti saranno fatti dei test per misurare il grado di pericolosità e la quantità e qualità di esplosivo utilizzato per la fabbricazione. Indagini sono in corso per risalire non soltanto alla provenienza ma anche agli acquirenti. Botti destinati a scoppiare domani sera, nonostante zona rossa e coprifuoco: petardi, fuochi d'artificio, fiammelle, micce di varie dimensioni senza etichettatura con la composizione. Il cinese dovrà comparire davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato per la convalida dell'arresto.