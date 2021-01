05.01.2021 h 09:54 commenti

Nasconde la cocaina nella busta della spesa in mezzo a latte, passata e pasta: arrestato

Sono stati i carabinieri a bloccare un autotrasportatore 54enne mentre si aggirava nella zona della stazione centrale. Nella sua casa trovato tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi

Aveva nascosto lo stupefacente nella busta della spesa, in mezzo a pacchi di pasta, confezioni di passata di pomodoro e latte. Ma il trucco non è bastato a ingannare i carabinieri del Nucleo Investigativo, che da tempo tengono sotto controllo l'area della stazione centrale. Così, ieri pomeriggio 4 gennaio, i militari hanno arrestato un 54enne di nazionalità tunisina, residente a Prato e con un lavoro come autotrasportatore. Nella busta della spesa nascondeva circa 60 grammi di cocaina, suddivisa in due involucri. La perquisizione della sua abitazione ha fatto poi scoprire, sotto il lavabo della cucina, tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Secondo i carabinieri, la droga sequestrata, una volta suddivisa in dosi e ceduta, avrebbe fruttato non meno di 6mila euro. Il pusher è stato quindi arrestato e messo ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.

