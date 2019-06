14.06.2019 h 11:40 commenti

Nasconde in casa un arsenale composto da reperti bellici di varie epoche, denunciato

L'uomo è un appassionato di metal detecting ma non ha mai denunciato il possesso di armi e munizioni. La scoperta fatta dai carabinieri

Aveva nella sua casa di Santa Lucia un vero e proprio arsenale militare composto da numerose armi: un pugnale, una sciabola, 5 palle da cannone, un coltello e vari proiettili parabellum. L'uomo, un pratese 50enne incensurato, è stato denunciato ieri mattina 13 giugno in stato di libertà, dai carabinieri della Stazione di Prato. L'accusa è di detenzione abusiva di armi e mancata denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. L’arsenale, come accertato dai carabinieri, è composto da tutti cimeli in gran parte risalenti all’ultimo conflitto mondiale, rinvenute dall’indagato appassionato della pratica del metal detecting. Il tutto era custodito all’interno dell’abitazione. L’armamento militare sequestrato è stato rinvenuto comunque dismesso e messo in sicurezza.



