17.12.2020

Nasconde in casa oltre un chilo e mezzo di droga: in manette operaio incensurato

L'uomo, che ha 29 anni, era nel mirino dei poliziotti della Squadra Mobile che ieri hanno fatto scattare la perquisizione della sua abitazione di San Giusto

Era incensurato e aveva un lavoro come operaio tessile, ma aveva trovato il modo di arrotondare le entrate, gestendo un vasto giro di spaccio. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile, nel pomeriggio di ieri 16 dicembre, a interrompere l'attività di un 29enne italiano, residente a San Giusto, che è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua casa sono stati trovati oltre un chilo e mezzo tra hashish, marijuana e metanfetamina. Il giovane è stato messo ai domiciliari.

Il 29enne da tempo era tenuto sotto controllo dai poliziotti dell'Antidroga, guidati dall'ispettore Marco Fazzi e coordinati dal dirigente Alessandro Gallo. Ieri pomeriggio, gli agenti in borghese incaricati di sorvegliarlo, lo hanno seguito fino alla Castellina, dove il giovane è entrato in casa di un 35enne italiano, con precedenti per spaccio. Il controllo effettuato nell'abitazione di quest'ultimo ha consentito di trovare 9 grammi di hashish e 14 di marijuana. Un'altra pattuglia ha quindi fermato il 29enne mentre stava rientrando a casa, trovandolo con 810 euro in contanti dei quali non è riuscito a giustificare il possesso. E' quindi scattata la perquisizione della sua casa di San Giusto dove, nascosti all'interno di un mobile del salotto, sono stati trovati 12 panetti di hashish pari a 1,3 kg. In camera, invece, sono stati trovati 300 grammi di marijuana, mentre 55 grammi di metanfetamina erano occultati nel bagno.