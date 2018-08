29.08.2018 h 12:42 commenti

Nasconde due dosi di cocaina in bocca. Denunciato pusher

L'uomo, un ventisettenne marocchino, è stato fermato a Viaccia con due grammi di droga.

All’arrivo degli agenti nasconde due dosi di cocaina in bocca e un’ altra in tasca, denunciato pusher marocchino clandestino.

Questa notte, 29 agosto, poco dopo mezzanotte gli agenti de una volante in servizio a Viaccia hanno notato un uomo aggirarsi in modo sospetto per via Valdigole, ma quando si sono avvicinati il nordafricano ha cercato si scappare. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 2,10 grammi di cocaina e 20 euro. Condotto in questura è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e a disposizione dell’ ufficio immigrazione.







