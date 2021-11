15.11.2021 h 11:48 commenti

Nasconde a casa della madre una pistola detenuta illegalmente, in manette pregiudicato

Blitz dei poliziotti delle Volanti negli alloggi Epp di via Carlesi a Galceti. L'arma aveva il caricatore e i proiettili. L'arrestato è un volto noto alle forze dell'ordine cittadine

A casa nascondeva una pistola non denunciata, con tanto di caricatore e proiettili. Per questo motivo un noto pregiudicato italiano di 41 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, domenica 14 novembre. Ad intervenire sono stati gli agenti delle Volanti che si sono presentati in forze nei palazzi Epp in via Carlesi a Galceti per eseguire la perquisizione, durante la quale è saltata fuori l'arma clandestina, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, perfettamente funzionante e con il colpo in canna. La pistola, conservata dentro un panno, era nascosta in un mobile. Trovati e sequestrati anche due caricatori da sette cartucce ciascuno, una pistola scacciacani e diverse armi bianche. Ai polsi del 41enne sono quindi scattate le manette e l'uomo si trova ora in carcere a disposizione del magistrato titolare dell'inchiesta, il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli. L'intervento della polizia è scattato dopo la segnalazione di alcuni vicini che avevano sentito esplodere colpi di arma da fuoco.Da capire l'origine della pistola e, soprattutto, se sia stata utilizzata di recente in qualche episodio delittuoso. L'arrestato vanta numerosi precedenti per reati che vanno dal furto alla rapina ma anche per possesso illegale di arma, per la quale è già stato condannato una volta. Una decina di anni fa salì agli onori della cronaca dopo aver fatto una rapina a Cascina insieme alla compagna e con in auto la figlioletta di appena sei mesi.