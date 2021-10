13.10.2021 h 09:01 commenti

Nasce Stremao Junior: "Vogliamo sfamare il cuore dei bambini"

L'associazione ha ideato un nuovo servizio che prevede l'organizzazione della festa di compleanno, dalla torta all'animazione, per le famiglie che sono in difficoltà economica. Ricomprato un nuovo pulmino in sostituzione di quello bruciato

L'associazione Stremao si sdoppia e crea Stremao Junior che si dedica ai bambini. Un servizio nato da un gruppo di volontari, che si occupa dell'organizzazione della festa di compleanno per i bambini le cui famiglie hanno difficoltà economiche. “Partiamo dall'idea – spiega Elena Pratesi referente del gruppo – che non si debba sfamare solo la pancia, ma anche il cuore e così abbiamo pensato che il sogno di ogni bambino è quello di avere una festa di compleanno e così ci siamo organizzati”. Le feste vengono organizzate a casa, per un massimo di dieci persone, i volontari si occupano di tutto: dalla torta, alle pizzette fino ai festoni e all'animazione. Come sempre il servizio gratuito, e per realizzarlo oltre ai volontari servono anche aiuti economici. “Abbiamo lanciato l'idea da poche settimane – continua Pratesi – ma come sempre in tanti hanno risposto generosamente e questo ci spinge sempre ad andare avanti”. Stremao Junior è contattabile al numero 331835886. “Anche questo – ha sottolineato Francesca Squilloni presidente dell' associazione – è un modo per stare vicino alla città e al suo futuro. Siamo convinti che ogni bambino debba avere una fotografia che lo ritrae mentre sorride davanti a una torta con le candeline”.

Intanto l'associazione, con l'aiuto di tanti pratesi e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, è riuscita a comprare un nuovo furgone per le consegne dei pasti, dopo che quello vecchio è stato bruciato davanti alla sede.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus