Nasce "Prato aiuta Prato": mille pizze "sospese" per le famiglie in difficoltà

La nuova associazione di volontariato è frutto dell'unione tra due realtà nate durante l'emergenza Covid

Nasce Prato aiuta Prato, la nuova associazione di volontariato frutto dell'unione di due realtà nate spontaneamente durante l'emergenza Covid 19 per dare aiuto alle famiglie bisognose.

Il gruppo di Greta Giannini, ideatrice della grande raccolta alimentare a Iolo e quello di Carlo Stolfi, promotore de "La pasta tricolore" del 1° Maggio, sono ora un'unica cosa. Stamani, 23 maggio, negli spazi della parrocchia di San Giusto è stata presentata la nuova associazione che ha come parola d'ordine la collaborazione tra associazioni per raggiungere il maggior numero possibile di persone in difficoltà economiche. "Questa emergenza - spiega Carlo Stolfi, presidente di Prato Aiuta Prato - ci ha visti impegnati ben due mesi nella raccolta e nella distribuzione in tutta Prato di generi alimentari e abbiamo deciso di continuare a farlo, visto che la crisi durerà ancora per molto tempo, il nostro impegno arriverà direttamente a tutte quelle persone che ne hanno bisogno 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno".

I soci fondatori sono 8, il simbolo scelto rappresenta due mani che si stringono e presto ci sarà anche una sede: "I nostri fantastici volontari - afferma Greta Giannini, vicepresidente -sono stati i primi a spingere per continuare con questa iniziativa e per farlo abbiamo deciso di creare un soggetto nuovo a 360° rivolto al sociale. Sono già tanti i progetti e le iniziative in cantiere per l'estate".

La prima iniziativa della nuova realtà è ispirata alla Festa della Repubblica e si chiama "La pizza tricolore". Dal 1° al 4 giugno le famiglie in difficoltà potranno prendere gratuitamente due pizze margherita a testa. I locali aderenti sono già 15 e l'obiettivo è arrivare a mille pizze. "Abbiamo già aiutato oltre 600 famiglie - spiegano Giannini e Stolfi - che costituiscono una sorta di base di partenza per questa iniziativa e per quelle future. A loro daremo una specie di tagliando che gli consentirà di ritirare le pizze dove preferiscono tra gli aderenti, nel giorno e all'orario stabilito".

Per le pizzerie che desiderano aderire basta chiamare i seguenti numeri (Carlo 334.7607069 - Greta 349.6051790 Emiliano 331.6559861 Valentino 366.4545409).