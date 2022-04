25.04.2022 h 12:10 commenti

Nasce la Via delle Rocche, un nuovo cammino nell’Appennino pratese tra medioevo e natura

Il 7 maggio l'inaugurazione alla Rocca Cerbaia. Coinvolti i Comuni di Prato, Montemurlo e della Val di Bisenzio. L'itinerario tra storia e ambiente messo a punto da Fondazione Cdse e Legambiente

Un nuovo percorso turistico che unisce storia e natura, colelgando tra loro le rocche medievali presenti sul territorio pratese. I comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano e Vernio lanciano un nuovo progetto turistico di grande suggestione, che va a implementare la ricca rete di cammini presenti nel territorio.

Si tratta di un nuovo percorso curato dalla Fondazione Cdse insieme a Legambiente Prato: un unico cammino collega finalmente la Rocca di Montemurlo, la Torre di Melagrana in Calvana fino alle Rocche di Cerbaia e Vernio in Alta Valle, emblemi di celebri famiglie, come i conti Guidi e Alberti, ricordati nella Divina Commedia.

La Via delle Rocche è un tuffo nel Medioevo, ma anche un’esperienza immersiva in contesti paesaggistici di grande fascino, dagli anfiteatri delle cave di Serpentino del Monteferrato alla dolcezza dei terrazzamenti collinari montemurlesi, dai panorami sconfinati del massiccio della Calvana, fino alle asprezze più selvagge della Val di Bisenzio.

Facilmente accessibile e divisibile in tappe, la Via delle Rocche ripercorre gli antichi sentieri di mezza costa medievali, lungo le quali si incontrano ancora pievi, badie, piccoli borghi arroccati e un’ospitalità diffusa e genuina.

"Siamo molto soddisfatti per la nascita di questa nuova Via all'interno del nostro ambito turistico provinciale", dichiarano Gabriele Bosi, Maria Lucarini, Beatrice Boni, Maila Grazzini e Giuseppe Forastiero, assessori al Turismo rispettivamente dei Comuni di Prato, Vernio, Vaiano, Cantagallo e Montemurlo. "Sappiamo come quello dei cammini sia un settore in forte crescita per il Turismo - proseguono - , in grado di essere molto attrattivo a livello non solo regionale ma anche nazionale ed internazionale; per questo, oltre a promuovere i tanti cammini che già attraversano i nostri territori, abbiamo voluto sostenere la nascita della Via delle Rocche: un percorso originale che tra arte, storia e natura ci permetterà di valorizzare ulteriormente il nostro ambito turistico".

Dove possibile il cammino ricalca la rete sentieristica Cai dell’area pratese; nel contempo è stato creato un percorso che potesse connettersi in snodi fondamentali con cammini già in essere quali la Via Jacopea o la Via della Lana e della Seta, mantenendo tuttavia un’originalità di tracciato rispetto ad essi.

Il cammino è modulabile in più tappe, adatto a più target di riferimento, dall’escursionista esperto alla famiglia con bambini. La lunghezza totale è di 44,5 km mentre il dislivello complessivo è 2.150 metri.

Sabato 7 maggio a Rocca Cerbaia, si terrà l'inaugurazione e la presentazione del nuovo percorso.