Nasce la nuova rete fognaria industriale: 53 chilometri e 25 milioni di euro d'investimento

Finanziato dal Consorzio Progetto Acqua, terminerà nel 2023 e coinvolge 200 imprese sparse fra il Macrolotto Uno Due e Zero e il distretto di Montemurlo. La presidente Mazzi: "Un investimento importante in un momento critico che porterà anche ad un risparmio dei costi di depurazione"

Cinquantatrè chilometri di rete fognaria, 25 milioni di euro d'investimento per iniziare i lavori di separazione fra le fognature industriali da quelli civili. Questa mattina 10 maggio è stato firmato l'accordo tra l'amministrazione comunale e il Consorzio Progetto Acqua, finanziatore dell'opera, che prevede il completamento dei lavori entro il 2023 attraverso quattro lotti di cui quasi concluso. Un intervento atteso da 15 anni.

"Un connubio importante tra pubblico e privato nell'ottica dell'economia circolare – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – che non è solo cardato. Siamo tra i primi Comuni a realizzare un sistema così importante per la tutela dell' ambiente".

In questo modo, in caso di piogge persistenti nel tempo o di importante intensità, sarà possibile stoccare nelle vasche di Gida solo le acque industriali e far scolmare dalla fognatura solo le acque civili. Il risultato finale sarà quello di abbattere in modo consistente l'immissione di residui inquinanti che per quanto molto diluiti, finiscono per arrivare dentro i corsi d'acqua superficiali.

"Al termine dei lavori – ha spiegato l'assessore all'ambiente Filippo Alessi – Gida potrebbe anche riuscire a rigenerare anche i fanghi civili, per ora i lavori sono iniziati in via Toscana e nel Macrolotto Uno e termineranno a settembre".

Gli industriali, con questa operazione, mirano ad abbassare i costi di depurazione dell'acqua che in dieci anni sono aumentati in modo esponenziale: da 0,20 euro al mc alle attuali 0,61 euro.

"Crediamo ancora nel distretto – ha spiegato Daila Mazzi presidente del Consorzio Progetto Acqua – e infatti abbiamo fatto un grande investimento in un momento particolarmente difficile, che però, una volta ammortizzato ci permetterà di ottenere dei risparmi importanti. L'altra motivazione che ci ha spinto è sicuramente di tipo ambientale".

Il primo lotto dei lavori, già in corso da mesi nell'area del Macrolotto I, sarà concluso nel mese di settembre. I cantieri del secondo lotto (Macrolotto II) prenderanno il via nel 2020. Seguiranno poi il lotto tre (Montemurlo) e il lotto quattro (Macrolotto Zero).

Le aziende che partecipano al progetto sono 200, a settembre saranno collegate alla rete le prime 15. "Con questa operazione – ha spiegato il vicepresidente Ivo Vignali – speriamo di riuscire a riequilibrare i costi di smaltimento tornando ai 0,20 euro al mc, prezzo pagato anche dai nostri colleghi del nord Italia che potrebbe rilanciare i nostri prodotti anche dal punto di vista competitivo".



