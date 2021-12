05.12.2021 h 23:51 commenti

Nasce la Fondazione Alberto Moretti, "faro" della creatività contemporanea

L'inaugurazione si è tenuta ieri pomeriggio nello spazio dedicato all'artista di Carmignano. Presente anche il presidente della Regione Eugenio Giani

Nasce la Fondazione Alberto Moretti. L’evento si è tenuto ieri pomeriggio, 5 dicembre, a Carmignano, nello spazio intitolato al grane artista dell’arte italiana contemporanea nato nel territorio mediceo nel 1922 e morto 9 anni fa. A fare gli onori di casa il sindaco Edoardo Prestanti. Il Comune infatti, è fondatore del nuovo ente. “Dopo anni di serio impegno - ha affermato il primo cittadino - sono orgoglioso di poter finalmente inaugurare questa fondazione, nata per diventare punto di riferimento non solo per il territorio di Carmignano, della provincia e della Toscana intera, ma per essere faro dell’arte internazionale e della creatività contemporanea. La sua parabola ripercorrerà quelli che furono i rapporti tra Italia, Europa e Americhe generati dall’arte di Moretti, cittadino di Carmignano”. Presente all’inaugurazione il presidente Eugenio Giani, l’assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani Simone Pezzato del Pecci. br/> La Fondazione Alberto Moretti nasce per volontà testamentaria dello stesso artista che ha lasciato le proprie opere al Comune con questo obiettivo delegando Raul Ernesto Dominguez a dirigerla sul piano artistico e scientifico.Gli scopi, le finalità e funzioni che la Fondazione assume comprendono la valorizzazione delle opere di Moretti nel panorama dell’arte contemporanea nazionale e internazionale, nonché le iniziative di promozione culturale su arte e storia del territorio. “I progetti proposti - si spiega una nota - rientrano nell’ottica di un’azione largamente educativa volta a stimolare e valorizzare la dimensione socio-culturale fra le persone e la partecipazione sempre più consapevole della comunità di Carmignano alla ricognizione del proprio presente. Tutto ciò in collegamento e in collaborazione operativa con Istituzioni, associazioni, scuole e realtà ad essa vicine. La Fondazione non intende costituirsi come ‘corpo separato’ dalla comunità in cui opera ma vivere nel corpo sociale sviluppandone il senso di appartenenza”.