Nasce il primo comitato pratese pro Zingaretti, ecco da chi è composto

A promuoverlo è la consigliera regionale Ilaria Bugetti. Al momento gli iscritti sono una ventina tra cui 3 non tesserati Pd

Il congresso nazionale del Pd non ha ancora una data certa, ma il candidato alle primarie, Nicola Zingaretti sta già facendo incetta di consensi. Oggi, 17 settembre, è stato attivato online sull'apposita piattaforna nazionale, il primo comitato pratese per l'adesione a #piazzagrande, l’evento di lancio della campagna che si terrà a Roma il 13 e 14 ottobre e per la condivisione di idee e di temi in vista della futura piattaforma programmatica congressuale. A promuoverlo è stata la consigliera regionale Ilaria Bugetti, tra i primi oltre al capogruppo Pd in Comune a Prato, Lorenzo Rocchi, a manifestare pubblicamente il proprio gradimento a Zingaretti.

Le adesioni sono già una ventina e tra questi troviamo il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, quello di Cantagallo, Gugliemo Bongiorno, il vicesindaco di Poggio, Giacomo Mari, la consigliera comunale di Prato, Cristina Sanzò e l'assessore di Cantagallo Maila Grazzini. Si sottolinea la presenza di 3 non iscritti al Pd e questo potrebbe dimostrare, secondo i promotori, la capacità di Zingaretti di riavvicinare qualche deluso o convincere qualche simpatizzante. "Ciò che conta ora è portare il dibattito nazionale sui temi che stanno a cuore ai cittadini. - ha affermato Ilaria Bugetti - Anche se il congresso è lontano, questo è utile a tutti. Dobbiamo tornare a far politica partendo dal confronto e dal basso".

