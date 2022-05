04.05.2022 h 13:07 commenti

Nasce il gruppo Fipe donne Confcommercio, a guidarlo un'imprenditrice pratese

Simona Marinai è la presidente del gruppo interprovinciale delle imprenditrici della Federazione nazionale pubblici esercizi nato per seguire la formazione e presentare nuove opportunità di crescita

Si è costituito, all'interno di Confcommercio Prato- Pistoia, il gruppo interprovinciale donne pubblici esercizi guidato dalla pratese Simona Marinai con l'obiettivo non solo di fare formazione alle imprenditrici, ma anche di aiutarle con iniziative specifiche.

"Sono stata consigliera del gruppo Fipe nazionale- spiega la neo presidente - ora voglio portare l'esperienza a livello territoriale per lavorare con ogni singola imprenditrice aiutandola a cogliere nuove opportunità".

Il progetto è stato presentato questa mattina, 4 maggio, e interessa 550 imprese fra Prato e Pistoia. "In Confcommercio c'è già un sistema di rappresentanza del gruppo donne - ha spiegato il direttore Tiziano Tempestini - ma le imprenditrici dei pubblici esercizi, che rappresentano una parte importante delle nostre associate, hanno deciso di costituire un gruppo specifico che lavorerà in sinergia con quello dedicato all'imprenditoria femminile"

Oltre alla presidente, il consiglio, che dura in carica 4 anni, è costituito da undici imprenditrici, tre sono pratesi: Melania Canistà, Veneranda Careccia e Ilaria Vannucci. Le altre consigliere sono: Ilaria Di Cicco, Francesca Fratini, Katiuscia Giovannini, Chiara Iacovino, Chiara Lomi, Mariarosaria Chicca Malandrino, Paola Pazzaglia .

Alla presentazione ha partecipato anche Valentina Picca Bianchi presidente Nazionale Donne Imprenditrici Fipe che ha ricordato come la costituzione del gruppo di Prato e Pistoia coincida con la ripresa delle attività "In un periodo che comunque resta difficile, soprattutto per le donne che comunque hanno dimostrato di non arrendersi mai".