12.06.2020 h 18:14 commenti

Nasce il fondo emergenza Covid "Il buon samaritano", fino a 1.500 euro di aiuto a famiglia

Diocesi e Caritas mettono sul piatto 150mila euro ma il fondo è aperto al contributo di tutti i pratesi. Ecco come accedere a questi aiuti straordinari

Fino a 1.500 euro di contributo per aiutare le famiglie colpite dalla crisi economica legata al Covid ad andare avanti. E' l'impegno di cui si fa carico la Chiesa di Prato con il fondo di solidarietà «Il Buon Samaritano» che segue l'impegno messo in campo sul fronte dei bisogni alimentari in piena pandemia. Grazie anche alle tante donazioni ricevute, la Diocesi e la Caritas mettono a disposizione 150mila euro per aiutare chi dall'oggi al domani, a causa dell'emergenza sanitaria, si è ritrovato senza o con poco lavoro e quindi senza la possibilità di pagare affitto o mutuo e bollette. «La pandemia che non conosce confini chiama i cristiani ad essere quel Samaritano e a fare proprie le parole di quest’ultimo rivolte all’albergatore: “Abbi cura di lui” – dice il vescovo Giovanni Nerbini –, la nostra non vuole essere però una carità occasionale, né di buon cuore, ma una fedeltà al Vangelo messa in pratica attraverso la condivisione di fatiche, sofferenze e anche speranze della nostra comunità. Lo abbiamo detto: solo insieme potremo uscire da questa crisi». La presidente dell’associazione Insieme per la Famiglia e direttrice della Caritas diocesana Idalia Venco precisa che «questo fondo non vuole essere alternativo all’impegno delle parrocchie nel farsi carico delle varie situazioni di difficoltà, soprattutto per quel che riguarda vicinanza e ascolto, tanto meno sostituirsi alle misure messe in campo da Stato, Regione e Comuni ma vuole integrarle cercando di aumentarne l’efficacia».

E' un'azione specifica che viene attuata per lo stato di bisogno creato dal Covid. Le famiglie già in carico continueranno a seguire altri percorsi. Le domande saranno vagliate da una commissione di esperti. «Vogliamo aiutare le famiglie che hanno avuto una diminuzione del reddito e si trovano a dover sostenere spese impreviste», sottolinea ancora Venco. L’iniziativa vuole assistere in particolare chi ha perso il lavoro o ha visto la riduzione del proprio orario in questo ultimo periodo, i precari che non hanno potuto contare sui contratti a chiamata a causa della pandemia ma anche gli autonomi che hanno visto ridursi o addirittura cessare la propria attività. Il tratto comune deve essere il momento di difficoltà dovuto esclusivamente all’emergenza Covid 19.

Come si accede e cosa si può avere. Le persone che rientrano nei requisiti sopra elencati possono chiedere il sostegno compilando l’autocertificazione pubblicata sul sito web della Diocesi (diocesiprato.it) e della Caritas diocesana (solidarietacaritasprato.it), con la mediazione del proprio parroco o del referente del centro di ascolto parrocchiale. Una volta inoltrata la domanda agli uffici appositi, il richiedente sarà contattato da un operatore per un iniziale colloquio telefonico e per la raccolta di tutta la documentazione necessaria. La richiesta sarà valutata da una apposita commissione formata dal presidente dell’Associazione Insieme per la Famiglia, da un commercialista, da due operatori del centro di ascolto diocesano, da un tesoriere volontario con esperienza bancaria pluridecennale e da due rappresentanti delle Caritas parrocchiali. Come detto, sono disponibili fino a 1.500 euro a richiedente. Non si tratta di un prestito, ma un di un contributo economico a fondo perduto. I soldi non verranno consegnati direttamente a chi ha ottenuto il contributo, ma serviranno a pagare determinate spese inserite nella domanda di accesso al fondo.

Tutti i cittadini sono invitati a farsi samaritani alimentando il fondo con un versamento all'Iban IT81Y0503421565000000001079 c/o Banco Bpm. Quanto donato è detraibile a fini fiscali. Per informazioni: email segreteria@insiemeperlafamiglia.it; telefono 0574-34047 (Caritas).