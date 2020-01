11.01.2020 h 17:59 commenti

Nasce il centro Ohana, servizi e sostegno per le famiglie in difficoltà

La struttura è stata inaugurata dal sindaco Biffoni, dall'assessore regionale Saccardi e dal direttore della Società della salute area pratese. Biffoni: "Un punto di riferimento per chi attraversa un momento difficile ma anche per chi vuole informazioni sui percorsi di affido e adozione"

E' stato inaugurato a Prato oggi, sabato 11 gennaio, il nuovo centro per le famiglie “Ohana”’ dove, a partire dall’esperienza maturata attraverso la partecipazione del servizio sociale al programma ministeriale Pippi (Programma di ntervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione), il Comune di Prato e la Società della salute Area Pratese vogliono implementare, con azioni e progetti innovativi, le linee di indirizzo nazionali. All'inaugurazione hanno a partecipato l'assessore regionale Stefania Saccardi, il sindaco Matteo Biffoni, il vicesindaco Luigi Biancalani e il direttore della Società della Salute Lorena Paganelli. "In un unico centro si ritrovano così tutti i servizi a supporto di tutte le famiglie della nostra città, soprattutto per chi sta attraversando un momento di difficoltà o per chi vuole avere informazioni e supporto rispetto a percorsi come quello dell'adozione o dell'affido - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni - è fondamentale mettere a disposizione della nostra comunità competenze specifiche per affrontare anche il delicato rapporto tra genitori e figli". "Siamo soddisfatti di questa nuova struttura che sarà a servizio per un'area ampia con il centro adozioni regionale - ha sottolineato l'assessore regionale Stefania Saccardi - siamo orgogliosi per la funzione importantissima di sensibilizzazione e di sostegno alle famiglie e all'affido familiare che come Regione Toscana cerchiamo di sostenere perché crediamo che i bambini stiano bene all'interno di una famiglia". L’obiettivo della nascita del Centro è sperimentare una risposta sociale che metta al centro i bisogni di sviluppo dei bambini e organizzi le attività in maniera pertinente, unitaria e coerente a tali bisogni attraverso un intervento centrato sull’azione e sulla partecipazione dei bambini e dei genitori. Il centro per le famiglie vuole così costituire un polo di riferimento cittadino che offra agli adulti uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento al diventare ed essere genitori, attraverso momenti di supporto educativo- relazionale finalizzati a fronteggiare le fragilità e ai bambini e ragazzi un luogo di incontro e crescita positivo. Il centro è stato chiamato Ohana che in lingua hawaiana significa famiglia valorizzando in particolare l'idea che famiglia e amici siano uniti assieme e che debbano cooperare e ricordarsi gli uni degli altri. La struttura si rivolge prioritariamente alle famiglie con figli da 0 a 18 anni presenti sul territorio dell’area pratese e intende porsi come punto d’ascolto su temi quali l’adolescenza, le difficoltà nelle relazioni familiari, la nascita di un bambino, la separazione dei genitori.



