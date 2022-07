28.07.2022 h 08:40 commenti

Nasce giardino Gori, un progetto di riqualificazione urbana a due passi dalle mura antiche

L'area, che sarà recuperata, collega via Convenevole con via del Seminario. Nello storico palazzo verranno realizzati anche sportelli destinati al pubblico a partire dalla motorizzazione civile. Al primo piano sarà trasferita la polizia provinciale. Nuova vita anche per l'ex Misericordia: riaprirà l'auditorium come spazio polivalente

Le idee ci sono,ora servonoi finanziamenti. “Gli uffici stanno valutando i costi – conclude il presidente – sicuramente la priorità sono l'ufficio scolastico e la Provinciale, poi vedremo se ci saranno possibilità di trovare coofinaziamenti”.

aa

Dopo il giardino Banci Buonamici, la Provincia regala alla città il giardino Gori, un polmone verde in pieno centro storico. Il progetto rientra nella rigenerazione del palazzo storico di via Convenevole e dell'ex sede della Misericordia in via del Seminario, entrambi di proprietà della Provincia e attualmente utilizzati in parte dallo stesso ente.Un progetto ambizioso che prevede, non solo il trasferimento dell'ufficio provinciale scolastico, della polizia Provinciale, ma anche quello della protezione civile, di altri uffici provinciali e la realizzazione di sportelli al pubblico, a partire dalla motorizzazione civile e del protocollo.“L'ente - spiega il presidente Francesco Puggelli - ha bisogno di nuovi spazi e partiamo, quindi, dalle strutture di nostra proprietà. Con questo progetto vogliamo anche dare un segnale di presenza della Provincia, ridando ai cittadini luoghi fruibili. Quesa operazione rientra, come l'ex Stella d'Italia, anche in una rivalorizzazione del centro storico”. Puggelli aveva anche valutato la possibilità di utilizzare i palazzi come scuole, ma non è fattibile: costi elevati per spazi insufficienti.Gli uffici tecnici sono al lavoro per la progettazione che prevede due passaggi: il primo quello appunto di palazzo Gori e dell'ex sede Misericordia, il secondo che riguarda l'auditorium e i locali che erano utilizzati dalla Confraternita come rimessa per le ambulanze e come magazzini.“In questo secondo blocco – continua Puggelli – vorremmo realizzare spazi di coworking, uno spazio polivalente, che nel centro della città manca, ma anche locali destinati alla formazione. Dalle associazioni di categoria, ad esempio, viene la richiesta di una cucina per i corsi che, da quando la Fil si è trasferita, non è più a disposizione”.Palazzo Gori si estende su tre piani; a quello terreno verranno realizzati gli sportelli per il pubblico, al primo piano, quello nobile dove ci sono stanze affrescate che la Provincia aveva anche provato a mettere all'asta, troveranno posto gli uffici della Provinciale. Il secondo piano, un tempo destinato agli alloggi della servitù, verrà trasformato in uffici sia per la polizia municipale, sia per altri funzioni provinciali. E' prevista anche una sala riunioni.Nell'ex palazzina della Misericordia, invece, al primo piano sono previsti sempre spazi per la Provinciale, che avrà anche l'accesso al cortile (dove c'è l'Emporio che, comunque, non verrà trasferito), per parcheggiare i mezzi. Al secondo piano sarà ospitato l'ufficio scolastico provinciale.