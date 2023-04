11.04.2023 h 17:30 commenti

Nasce Exit gruppo di autoaiuto rivolto all'universo maschile

Organizzato dal Centro di Solidarietà di Prato, si riunisce ogni giovedì per parlare soprattutto degli aspetti legali al divorzio, alla presenza anche di psicologi e volontari

E’ partito nelle scorse settimane il nuovo gruppo di auto-aiuto Exit, interamente rivolto all’universo maschile organizzato e promosso dal Centro di Solidarietà di Prato. L'appuntamento, rivolto ad un massimo di 12 persone, è per tutti i giovedì dalle 21 alle 22.30, presso i locali del Centro di Solidarietà, in Via Firenze 13, alla presenza di volontari e psicologi dell’Associazione per parlare soprattutto di separazioni con tutte le sfide che questa mette di fronte.

In particolare si approffondiranno gli aspetti economici, legali, abitativi, emotivi, la relazione con i figli, le tensioni con la ex, una nuova organizzazione dei tempi di vita, l’isolamento che a volte ne deriva. Tra gli altri temi trattati anche l'aiuto a chi sta vivendo un momento di cambiamento o di crisi o di difficoltà di vario genere dalla perdita del lavoro, ai postumi di un incidente o di una malattia, da una situazione di sofferenza psichica alla perdita di una persona cara., Obiettivo del gruppo è anche quello di aumentare gli spazi e i momenti di socializzazione tra pari; fornire ascolto, accoglienza e non giudizio; stimolare il confronto, creare un clima dove si possa parlare serenamente delle proprie emozioni e fragilità; contribuire ad una visione del maschile più articolata e meno stereotipata. Per avere informazioni o per prenotare la propria partecipazione, contattare il 3455994122 (Leonardo) oppure il 3703635636 (Lorenzo)