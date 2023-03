11.03.2023 h 10:43 commenti

Nasce anche a Prato il Nuovo sindacato Carabinieri, il brigadiere Colaone eletto segretario generale

Il primo congresso si è svolto nei giorni scorsi alla presenza dei vertici nazionali della nuova organizzazione nata nel 2018 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la legittimità dell'attività sindacale anche per i militari

Anche a Prato si è costituito il Nuovo sindacato Carabinieri, nato nel 2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la legittimità sindacale anche per i militari. Il primo congresso si è svolto nei giorni scorsi alla presenza del segretario generale nazionale Massimiliano Zetti e del segretario generale regionale Nizar Bensellam Akaly.

Come guida dell'organizzazione provinciale, è stato scelto all'unanimità il brigadiere capo qualifica speciale Umberto Colaone, in servizio al Nucleo Investigativo pratese. Una scelta naturale per il ruolo commissariale che ha svolto in questa prima fase di costituzione della struttura. Al suo fianco, come, segretario generale provinciale aggiunto, ci sarà Fabrizio Zucca, collega di reparto.

La segreteria, inoltre, si è arricchita anche di due nuovi segretari provinciali, Giuliano Ranauro in servizio alla stazione Carabinieri di Jolo di Prato e Daniele D'Antuono della stazione Carabinieri di Prato.

Il Nuovo sindacato Carabinieri – si spiega in una nota - è l’associazione di categoria più rappresentativa per numero di iscritti in Toscana. A Prato sono già una ventina. Si propone, tra gli altri fini, quello di promuovere, attuare e favorire la democraticità nelle Forze Armate e tutelare gli interessi collettivi morali, normativi, professionali ed assistenziali del personale.





