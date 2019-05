20.05.2019 h 18:22 commenti

Nasce a Prato il pane funzionale Salus: tra le altre cose aiuta a ridurre colesterolo e glicemia

Prodotto dal Panificio Fogacci da un'idea di Bruno Gualtieri, è ricco di fibre e a basso contenuto di carboidrati. Uno studio dell'Università di Padova ne ha dimostrato gli effetti benefici su chi soffre di diabete di tipo 2

Ba.Be.

Si chiama “pane funzionale Salus”, ha una lunga lista di benefici nutrizionali e sarà preparato ed acquistabile al Panificio Fogacci.Sono ben sette i motivi per cui questo particolare tipo di pane fa bene alla salute, primi tra tutti l’aiuto nella riduzione del colesterolo e il miglioramento del controllo glicemico. Il preparato contiene infatti delle particolari molecole, i beta-glucani, che aiutano l’organismo a gestire colesterolo e glicemia. Tutto ciò è confermato da uno studio dell’Università degli Studi di Padova, che ha dimostrato come l’assunzione regolare di pane funzionale possa aiutare a migliorare il controllo glicemico nei soggetti affetti da Diabete Mellito Tipo 2, ovviamente in aggiunta alle terapie mediche e farmacologiche.Per di più, rispetto al pane comune, il pane funzionale contiene il 30% di calorie e il 50% di carboidrati in meno e il 40% di proteine in più. Il pane Salus è inoltre povero di grassi e di sodio (nonostante contenga sale) e soprattutto è ricco di fibre. Per tutte queste ragioni, è adatto a chiunque voglia seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, sportivi in primis. Da menzionare anche l’assenza di emulsionanti di origine animale, che rendono il prodotto adatto anche alle diete vegetariane e vegane.A promuovere il progetto a Prato è stato Bruno Gualtieri, che ha proposto al Panificio Fogacci di iniziare a produrre il pane funzionale ed ha subito trovato una risposta positiva. “Per uno stile di vita sano è importante muoversi ma anche alimentarsi nel modo giusto - sottolinea Gualtieri - L’assunzione di 150 grammi di pane funzionale al giorno permette di aiutare il nostro organismo a migliorare le proprie funzioni, prevenendo o riducendo il rischio di malattie”.“È un pane facile da produrre - spiega Enrico Fogacci, titolare del panificio - che però non rientra nella panificazione tradizionale. La miscela, preparata da un mulino padovano, viene impastata con acqua e lievito di birra, non con il lievito madre. Ci tengo a precisare che questo pane si differenzia dagli altri semilavorati in commercio, che il più delle volte contengono tutt’altro rispetto a quello che dichiarano le etichette. L’invito ai consumatori - conclude - è quello di venire al panificio ad informarsi sulle straordinarie proprietà del pane Salus, così da valutare bene prima di provarlo”.