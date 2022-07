29.07.2022 h 11:39 commenti

Nasce a Montemurlo la prima comunità energetica rinnovabile del territorio: risparmi con un occhio all'ambiente

L'atto di costituzione firmato dal sindaco Simone Calamai. Un meccanismo virtuoso che coinvolge imprese e famiglie. Mercoledì 3 agosto ore 18 in Sala Banti un incontro per spiegare il funzionamento di "Montemurlo green"

A Montemurlo nasce “Montemurlo green”, la prima Comunità Energetica Rinnovabile per fare fronte al caro energia coinvolgendo famiglie e imprese; le prime immettono nel sistema l'energia, le seconde l'acquistano. Un meccanismo virtuoso che prevede vantaggi per entrambi.

L'atto di costituzione è stato firmato questa mattina, 29 luglio, dal sindaco Simone Calamai con la partecipazione di “Energia e comunità - associazione per la promozione dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia.

"Come Comune ci mettiamo la faccia - spiega Calamai - in quanto soggetto attivatore della Comunità energetica, infatti, vogliamo stimolare l'adesione alla Comunità di cittadini e imprese. I consumatori all'interno della Comunità energetica giocano un ruolo fondamentale, perché tutto si basa su un equilibrio tra energia prodotta e consumata. Aderire alla comunità significa avere dei vantaggi reali sul costo dell'energia elettrica".

Il distretto produttivo montemurlese per le sue caratteristiche risulta particolarmente idoneo per accogliere una comunità energetica rinnovabile, infatti, è composto in prevalenza da medie imprese industriali, idonee a poter ospitare sul loro patrimonio edilizio impianti di produzione di energia elettrica attraverso gli impianti fotovoltaici. Inoltre il territorio del Comune di Montemurlo è servito, quasi interamente, dalla stessa cabina di derivazione primaria, pertanto, con la costituzione di una sola comunità energetica si ha la possibilità di servire l’intero Comune. Le aziende, visto anche il difficile contesto economico, non hanno l'obbligo di investire grosse cifre per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ma possono anche solo decidere di mettere a disposizione della Comunità energetica i tetti dei propri stabilimenti produttivi, sui quali il global partner della Comunità energetica provvederà alla creazione dell'impianto. L'azienda avrà diritto ad una percentuale di autoconsumo di energia elettrica e di usufruire delle tariffe agevolate applicate nella Comunità energetica.

La Comunità energetica sostenibile “Montemurlo green” è un progetto condiviso anche con la Camera di commercio di Prato "La Comunità energetica- spiega il presidente Daila Mazzi - rappresenta un percorso importante, non solo sotto il punto di vista della transizione ecologica, ma anche per la coesione e condivisione sociale che crea sul territorio. La Comunità è poi un driver economico legato ai risparmi energetici che può essere davvero molto importante per gli enti, le famiglie e le imprese."

Il costo del gas metano infatti costa 2 euro al metro cubo rispetto ai 20 centesimi dello scorso anno, mentre l'energia elettrica costa oggi 500 euro il megawattora.

Mercoledì 3 agosto alle ore 18 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà, 2 - Montemurlo) il sindaco Simone Calamai ha convocato un incontro aperto a tutta la cittadinanza, agli imprenditori, alle categorie economiche e ai sindacati per illustrare nel dettaglio il progetto della comunità energetica “Montemurlo green” e ricercare adesioni.

"Auspichiamo - sottolinea l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli - che comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa, tutelando così anche i consumatori più vulnerabili".