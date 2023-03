24.03.2023 h 10:14 commenti

Narcotraffico e prostituzione, sodalizio criminale con 'sede' a Prato smantellato dalla Dda

Quarantasette misure di custodia cautelare firmate dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma. Contestata l'associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione. Al vertice dell'organizzazione c'erano donne. La 'cellula madre' a Prato e la succursale nella capitale

La sede ufficiale era a Prato, la succursale a Roma: qui, la cabina di regia del sodalizio criminale smantellato dalla Dda della capitale, gestiva il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione. Sono 47 le misure cautelari che i carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo tra il Lazio, la Toscana e la Grecia. Un sodalizio criminale comandato da donne e formato da decine di persone cinesi, filippine e italiane, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare droghe sintetiche, e di associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione. Le misure cautelari sono state firmate dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma. Nel dettaglio si tratta di 19 custodie in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora. Tra gli indagati figurano due cinesi che, secondo le indagini, sarebbero stati il terminale del trasferimento di droga dalla Grecia: a loro carico sono stati emessi mandati di arresto europeo. A portare alla luce i traffici del gruppo criminale sono state le dichiarazioni di un pentito cinese che ha rivelato nomi e cognomi, luoghi, indirizzi, modalità degli accordi e della gestione.

La droga arrivava in Italia attraverso corrieri imbarcati su voli di linea oppure tramite spedizioni postali internazionali. Gli investigatori hanno seguito sia il flusso della droga che la gestione della prostituzione per quasi un anno, da settembre 2021 a luglio 2022.

Stando alle indagini, al vertice dell'organizzazione c'erano donne che imponevano agli affiliati rigide regole di comportamento, condizione che avrebbe consentito di detenere un ruolo di primissimo piano nell'orbita delle associazioni dedite al traffico di stupefacenti, insieme alla 'specializzazione' nell'importazione e distribuzione di droghe sintetiche come shaboo e ketamina.

La droga che arrivava in Italia veniva in parte rivenduta e in parte utilizzata per rifornire una discoteca a Roma che, sempre secondo le indagini, nascondeva una vera e propria casa d'appuntamenti ad uso esclusivo di cittadini cinesi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus