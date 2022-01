27.01.2022 h 08:45 commenti

Nada in concerto al Politeama pratese, appuntamento venerdì 28 gennaio

Un concerto atteso perché la cantautrice toscana presenterà in anteprima alcuni dei pezzi del nuovo album che uscirà nei prossimi mesi

Cantante pop tra le più apprezzate tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta, grazie anche a successi come 'Ma che freddo fa', nel corso degli ultimi due decenni Nada è diventata una delle cantautrici più raffinate della nostra musica.

La nuova tournée conferma il successo che da sempre incontra l'artista toscana, che, con gli ultimi lavori discografici, ha continuato a ricevere l'apprezzamento della critica e il grande favore del pubblico, confermandosi interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche.

Nada è protagonista della musica italiana da decenni, grazie alla composizione di alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali. La sua “Senza un perché”, ad esempio, è stata riscoperta grazie all’inserimento all'interno della colonna sonora della serie tv “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi.

Biglietti in vendita su TicketOne.

Nada in concerto al Politeama pratese venerdì 28 gennaio, alle 21.15.Un concerto molto atteso che potrà rivelare alcune anteprime del nuovo album che uscirà nel corso del 2022. In scaletta ci saranno i grandi successi della sua carriera da cantautrice, compresi i pezzi del disco È un momento difficile, tesoro pubblicato nel 2019.