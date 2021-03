04.03.2021 h 11:28 commenti

Mutuo per l'acquisto della casa, nella provincia di Prato passi indietro nel terzo trimestre 2020

Le erogazioni, tra luglio e settembre, sono calate di oltre il 4 per cento. Studio del gruppo Tecnocasa sui finanziamenti concessi dalle banche toscane nell'anno dell'emergenza sanitaria

Meno erogazioni di mutui per l'acquisto della casa. Insieme a Lucca, Massa Carrara e Pisa, Prato è stata la provincia che nel terzo trimestre 2020 ha registrato il segno meno per quanto riguarda i finanziamenti concessi alle famiglie per acquistare un'abitazione. Rispetto allo stesso periodo del 2019, la variazione è stata di -4,3 per cento che, tradotto in euro, significa una erogazione di 62 milioni 300mila euro. Segno negativo abbinato ad una performance positiva tra gennaio e settembre 2020: +2,8 per cento, l'equivalente di 211 milioni di euro concessi per comprare casa.La rilevazione è stata fatta dall'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa che ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti destinati al mercato immobiliare concessi dalle banche tra luglio e settembre 2020.Complessivamente, le famiglie toscane hanno ricevuto mutui per 835 milioni di euro, cifra che colloca la Toscana al sesto posto in Italia per totale erogato con una crescita del 2 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno prima e cioè circa 16 milioni in più. Tra gennaio e settembre la crescita è stata del 5,8 per cento su base regionale. Le province toscane hanno registrato una situazione di alti e bassi, di crescite e di diminuzioni: Prato ha tenuto se si guarda ai primi 9 mesi e anzi i mutui sono aumentati, mentre se si concentra l'attenzione solo al perimetro del terzo trimestre, si assiste ad un calo di oltre il 4 per cento. Pisa, Massa Carrara e Lucca hanno registrato cali più importanti, mentre le altre hanno aumentato sul terzo trimestre e solo qualcuna ha messo il segno meno al complessivo dei primi nove mesi.In media l'importo di mutuo erogato è stato di 121mila euro, più alto della media precedente che era di 116mila. La Toscana si conferma tra le regioni più generose: mediamente, chi ha sottoscritto un mutuo, è stato finanziato per circa il 7 per cento in più rispetto a quanto hanno ricevuto i cittadini che hanno bussato alle banche in altre regioni.L'emergenza sanitaria non ha rappresentato più di tanto un freno per il mercato immobiliare: le famiglie, nonostante tutto, hanno speso per il mattone approfittando di tassi di interesse tenuti bassi dalla Bce proprio per agevolare l'accesso al credito e dare respiro al comparto.