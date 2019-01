29.01.2019 h 14:41 commenti

Musicista derubato della batteria, l'appello: "Adesso non posso più lavorare"

E' stata rubata nella notte fra il 27 e il 28 gennaio in via Gobetti, lo strumento è del 1966, è stata fatta la denuncia ai carabinieri

“Ridatemi la mia batteria, per me è uno strumento di lavoro insostituibile”. Emanuele Capaccioli si è rivolto a Notizie di Prato per fare un appello a chi la notte fra il 27 e il 28 gennaio gli ha rubato lo strumento dimenticato nella macchina parcheggiata in via Gobetti. I ladri hanno spaccato il vetro della vettura e hanno preso tamburi, piatti, bacchette, pedali aste meccaniche con le relative custodie. “La batteria – continua Capaccioli – è del 1966 ha un colore particolare ed è facilmente riconoscibile. Ho fatto la denuncia ai carabinieri, il mio è un appello non solo ai ladri ma anche a eventuali compratori. Oltre al valore affettivo per me è fondamentale per continuare a lavorare. Musicisti e non, comprenderanno il dolore che si prova quando viene rubato il proprio strumento, dopo anni di sogni e sacrifici. Supplico chi abbia notizie, indizi o abbia visto qualche pezzo su annunci, siti o negozi, di contattarmi al più presto.” Emanuele è contattabile al numero 3664517723.



