29.05.2021 h 10:46 commenti

Musica mixata in mezzo ai prodotti a km zero: al Mercato coperto arriva il "Dj in cassetta"

Il format nasce da un'idea di Alessandro Rubino e vedrà coinvolti i migliori dj del territorio: da martedì primo giugno intratterranno i clienti impegnati a fare la spesa tra i banchi di Terra di Prato



Frutta e verdura a km 0, pane prodotto con sementi biologiche, carni allevate a terra e ... dj set. Da martedì primo giugno si arricchisce l'offerta del Mercato coperto di via Giordano, che da qualche settimana ospita i banchi del mercato Terra di Prato. La novità è annunciata dal suo ideatore, Alessandro Rubino, che ha trovato subito il sostegno di Fabio Cocciardi, organizzatore di Terra di Prato. La ricetta è semplice: una consolle, buona musica e i migliori deejay del territorio che suoneranno nel bel mezzo dei banchi del mercato. Il format si chiama "Dj in cassetta". "L’idea - spiega Rubino - è quella di valorizzare il ritorno alla cultura della musica mixata in spazi diversi dal solito contesto in cui siamo abituati a sentirli. Il primo ospite in ordine di tempo sarà Alessandro Checchi in arte Biba Dj conosciuto per le performances nella serate degli Orfani dello ZeroSei e come conduttore di Boom Boom Boom su Radio Nostalgia". Il dj nella sua postazione, tra cassette di verdura e frutta, intratterrà i clienti impegnati a fare la spesa o a spendere la pausa pranzo nella struttura di via Umberto Giordano (accanto all'Ex Pam di via Pistoiese).

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus