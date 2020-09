Grande musica, con il clou del concerto di Samnuele dei Subsonica, ma anche teatro nel programma settimanale di Officina jungle, lo spazio eventi allestito nei locali di Officina Giovani che ha rappresnetato una delle novità dell'estate 20202 a Prato.

Si comincia stasera, mercoledì 16 settembre, alle 21.30 con l'omaggio a Battisti e Mogol (ingresso libero) fatto dalla band Il Veliero, eccezionalmente in versione duo, ovvero Riccardo Mori, voce e chitarra acustica, e Davide Cammelli, chitarre e cori.

Domani, giovedì 17 settembre andrà in scena lo spettacolo "A proposito di donne...", un format che racconta le vite di figure femminili che, col loro esempio, hanno lasciato un segno indelebile per le generazioni future In un contesto sociale dove purtroppo la figura della donna spesso riempie le pagine dei giornali quale vittima. Lo spettacolo è composto da una serie di monologhi della durata di 6/7 minuti dove si racconteranno eventi o stati d’animo che hanno caratterizzato la vita delle figure protagoniste. L'ingresso costa 10 euro + diritti di prevendita con biglietti disponibili su TicketOne.