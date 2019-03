08.03.2019 h 15:29 commenti

Musica e senso civico protagonisti di un progetto dedicato alle scuole

Ideato dalla Camerata strumentale, dal Metastasio e dalla scuola di musica Verdi, è un percorso musicale e teatrale ispirato a "Costruiamo la città dei bambini" di Hindemith, e dal libro "La Frontiera" di Leogrande

La musica come strumento per educare le giovani generazioni al rispetto degli altri. Scuola di musica Verdi, Metastasio e Camerata “La città di Prato” hanno ideato un progetto, “Musica e spettacolo per maturare nella responsabilità” destinato agli alunni della primaria e delel superiori, fondato sulla cooperazione e l’accoglienza.A marzo Jonathan Webb e alcuni ragazzi della Prato Sinfonietta insieme ai bambini del Coro delle Voci bianche della scuola di musica “G. Verdi”, diretti da Rossella Targetti, porteranno nelle scuole primarie della provincia di Prato, in una piccola tournée, Wir bauen eine Stadt (“Costruiamo una città”) di Paul Hindemith, in una nuova strumentazione realizzata da Daniele Iannaccone, violinista della Camerata strumentale e insegnante della Scuola Verdi, che dirigerà il gruppo dei giovani musicisti.Questo piccolo cantiere musicale sarà presentato anche al pubblico degli abbonati, accoppiato a Mahagonny Songspiel di Kurt Weill e Bertold Brecht la sera del 21 marzo alle ore 21 al Teatro Politeama Pratese.Da una parte si mostra la città ideale costruita dai bambini, dall’altra quella degli adulti fondata sul culto del danaro e della corruzione destinata all’auto annientamento. Un monito altissimo, che viene realizzato con le giovani voci provenienti dal Concorso Lirico Sperimentale “Belli” di Spoleto che collabora al progetto.Nelle scuole secondarie, invece, è di scena il teatro con il libro La Frontiera di Alessandro Leogrande recentemente scomparso, l’attore Francesco Rotelli e la fisarmonicista Matilde Toni saranno diretti dal regista Massimiliano Civica Le letture proposte faranno riflettere sulla linea immaginaria eppure realissima che separa e insieme unisce il nord del mondo, democratico, liberale e civilizzato, e il sud, povero, morso dalla guerra, arretrato e antidemocratico.Oltre agli spettacoli per le scuole il 10 marzo alle 16,30 a Palazzo Pretorio verrà allestita una replica aperta a tutti.