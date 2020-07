27.07.2020 h 11:14 commenti

Musica a tutto volume, schiamazzi e rumori molesti: 28 giovani multati nel fine settimana

Controlli della polizia municipale dopo le segnalazioni e gli esposti dei cittadini. Agenti in borghese in azione alla Castellina e a Paperino

Musica a tutto volume e disturbo alla quiete pubblica con comportamenti censurabili. Nel fine settimana sono stati 28 i giovani sanzionati dalla polizia municipale che ha effettuato una serie di controlli sulla base delle segnalazioni ricevute dai cittadini.

Nella zona della Castellina, agenti in borghese hanno fermato 16 persone che sono state multate per comportamenti scorretti: tutti stavano ascoltando musica ad altissimo volume all'interno delle loro minicar. A Paperino, invece, le multe sono state 12 ad altrettanti giovani il cui atteggiamento è stato osservato dagli agenti in borghese che poi sono intervenuti. Contestati continui schiamazzi e rumori molesti così come avevano segnalato i residenti della zona.



